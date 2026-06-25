Terremoto en Venezuela: habilitan centros de acopio en Perú para ayudar a damnificados

Diversas organizaciones de la comunidad venezolana en el Perú iniciaron una campaña de ayuda humanitaria para asistir a los damnificados por los terremotos registrados en Venezuela. La iniciativa contempla la instalación de centros de acopio en distintos distritos de Lima y en la región Ica, donde se recibirán alimentos no perecibles y medicinas.

Alfredo Flores, director de Ciudadanía Sin Fronteras, informó que el principal almacén funciona en el parque Voces por el Clima, en Santiago de Surco, gracias al apoyo de la municipalidad distrital. Los insumos serán resguardados mientras se coordina su envío al país vecino.

El representante explicó que, por el momento, no se recibirá ropa debido a las dificultades logísticas que implica su traslado y distribución. Asimismo, indicó que una vez culminada la etapa de acopio se gestionará el envío de la ayuda con apoyo de instituciones como la Cancillería, el Ministerio de Defensa y el sector privado.

Durante la entrevista también se informó que la emergencia continúa agravándose. Además de los fallecidos y heridos reportados por las autoridades, existe preocupación por miles de personas que aún no han podido ser ubicadas por sus familiares, mientras continúan las labores de búsqueda y asistencia en las zonas afectadas.