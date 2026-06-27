Cercado de Lima: Roberto Sánchez encabeza marcha de Juntos por el Perú

Simpatizantes de la agrupación política Juntos por el Perú participaron este sábado en una movilización por el Centro Histórico de Lima para expresar su respaldo al candidato presidencial Roberto Sánchez tras los resultados desfavorables en la segunda vuelta electoral. Los manifestantes se concentraron desde las 5:00 p. m. en la plaza San Martín e iniciaron la marcha una hora después.

La movilización recorrió las avenidas Nicolás de Piérola, Inca Garcilaso de la Vega y Arequipa bajo consignas como “Mi voto se defiende”, “Si no hay solución, la lucha continúa” y “Perú, te quiero, por eso te defiendo”. Los participantes señalaron que buscan garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas durante los comicios del pasado 7 de junio.

Entre los asistentes también estuvieron familiares de las víctimas mortales de las protestas sociales registradas entre 2022 y 2023. Hacia las 7:30 p. m., un grupo de manifestantes se desplazó hasta la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicado en el distrito de Jesús María, donde denunciaron presuntas irregularidades en el conteo de votos, pero sin mostrar pruebas concretas.

VENTAJA PARA KEIKO FUJIMORI

Esta jornada de protesta pacífica también tuvo réplicas en ciudades como Chiclayo, Arequipa, Puno y Ayacucho. En tanto, el proceso de escrutinio continúa en su etapa final y, con el 98,552 % de las actas contabilizadas, la candidata presidencial Keiko Fujimori obtiene el 50,051 % de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 49,949 %, manteniendo un estrecho margen entre ambos candidatos.