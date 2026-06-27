Solidaridad con Venezuela: centros de acopio reciben ayuda para víctimas de terremotos

La ayuda para los afectados por el terremoto en Venezuela continúa creciendo gracias a la solidaridad de peruanos y venezolanos. Diversas organizaciones sociales y colectivos de migrantes habilitaron centros de acopio en Lima para recibir alimentos no perecibles, medicinas, ropa y otros insumos que serán enviados a las comunidades más golpeadas por el sismo. "No es mucho, es un poquito que yo puedo dar", expresó uno de los ciudadanos que llegó con sus donaciones.

Los responsables de la campaña destacaron la respuesta de la población y señalaron que el centro de acopio recibe diariamente aportes de ciudadanos y empresas. Hasta el momento, la ayuda reunida ha permitido movilizar un camión de gran capacidad completamente cargado y tres camionetas repletas de donaciones, que serán distribuidas entre las familias afectadas por la emergencia.

Sin embargo, la tragedia también se refleja en las historias de quienes acuden a colaborar. Una mujer venezolana contó que muchos de sus familiares y conocidos permanecen fuera de sus viviendas por temor a nuevos derrumbes, mientras otro donante relató que varios de sus amigos fallecieron durante el terremoto y que otros sobreviven en las calles, refugiados bajo toldos improvisados a la espera de asistencia.

CONTINUARÁ CAMPAÑA

Los organizadores informaron que la campaña continuará en los próximos días e hicieron un llamado a la ciudadanía para seguir contribuyendo con alimentos, medicinas y ropa. “Cada grano de arena es valioso”, señalaron. Mientras tanto, la emergencia en Venezuela continúa agravándose, con más de 1 400 personas fallecidas y miles de damnificados que esperan ayuda para enfrentar las consecuencias del desastre.