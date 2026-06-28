SJL: camioneta se despista en puente y cae al río Rímac

Una camioneta de color gris cayó al río Rímac durante la madrugada de este sábado luego de romper las rejas de protección de un puente ubicado en la avenida Malecón Checa, cerca de Puente Nuevo, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El aparatoso accidente movilizó a personal de emergencia y pudo terminar en una tragedia.

Según las primeras investigaciones, la camioneta impactó contra un automóvil blanco en la intersección de las avenidas Pirámide del Sol y Malecón Checa. Tras el fuerte choque, el conductor perdió el control del vehículo, que atravesó la estructura metálica del puente y terminó dentro del cauce del río Rímac.

En el automóvil blanco viajaban tres integrantes de una familia. Todos fueron trasladados a la clínica San Pablo, donde permanecen estables. Un familiar de los afectados aseguró que la camioneta circulaba a excesiva velocidad y señaló que aún existe incertidumbre sobre quién iba al volante, ya que los ocupantes del vehículo no habrían brindado esa información.

INVESTIGAN ACCIDENTE

Mientras tanto, se necesitó la presencia de una grúa para retirar a la unidad del río. La zona fue acordonada por agentes de la Comisaría de Zárate. La Policía Nacional inició las investigaciones y revisará las cámaras de seguridad para esclarecer la secuencia del accidente y establecer las responsabilidades.