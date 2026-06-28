Chorrillos: continúa la búsqueda de joven estudiante de medicina desaparecido

Ibrahim Hernández, joven de 20 años, permanece con paradero desconocido tras ser visto por última vez en la playa La Herradura.

El estudiante de medicina habría estado con un amigo luego de salir de un bar cercano, cuando se perdió su rastro en la zona de la playa.

Según el testimonio de su padre, el joven llegó en aparente estado de ebriedad y posteriormente no se volvió a tener información sobre él.

La familia pide apoyo a las autoridades para intensificar la búsqueda, ante la preocupación de que haya ocurrido un accidente en el mar.