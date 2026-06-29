Carlos Malpica, brigadier CGBVP: “ONU estima 50 mil personas desaparecidas”

Carlos Malpica, brigadier CGBVP y vocero del equipo USAR Perú, conversó con 24 Horas Mediodía sobre la labor de los bomberos peruanos en Venezuela. Malpica indicó que los venezolanos ya tenían problemas de recortes de servicios básicos por la crisis social y política en la que vivían, pero que ahora con los terremotos esta situación se ha recrudecido.

Malpica indicó que los brigadistas peruanos están operando en una zona costera cerca del aeropuerto de Maiquetía. Explicó que los fuertes sismos fueron muy superficiales (entre 10 y 15 kilómetros), además dijo que hasta el momento hay más de mil réplicas. Destacó que el 70% de las edificaciones han sido declaradas inhabitables en La Guaira. Mientras que, Naciones Unidas ha hecho una estimación de 50 mil personas como desaparecidas, por lo que "la cifra de fallecidos, lamentablemente, se va a incrementar los siguientes días", explicó el brigadier CGBVP.

El brigadier indicó que esta es la segunda salida de los bomberos peruanos a nivel internacional: “somos un país que históricamente, hemos sido receptor de damnificaciones y cuando hay que ser donantes las cosas cambian”, manifestó.

CORRUPCIÓN

Malpica explicó que durante 25 años, por su situación peculiar, en Venezuela no se habrían hecho las obras como se deberían. El vocero del equipo USAR Perú, explicó que en dicho país no tienen una norma sismo-resistente, debido a que el ciclo de temblores que tiene es muy lejano: "este ha sido el sismo más grande en 200 años".

Carlos Malpica añadió que al tratarse de obras de construcción públicas las "hace un tercero y, lógicamente, amplían la utilidad", por lo que no descartó corrupción. Precisó que han visto bloques de edificios, aparentemente nuevos, partidos en tres, "en las redes sociales se ve que están rellenos de Tecnopor". Finalmente, añadió que los brigadistas peruanos no han tenido ningún accidente con saqueos en dicho país, pese a que la tarea de ayuda humanitaria es complicada.

RESCATAN A JOVEN QUE TENÍA 106 HORAS ATRAPADO

Carlos Malpica explicó que hay varios elementos que son importantes que permite que una persona logre sobrevivir a esta situación: "edad, condición física, movilidad y esperanza", manifestó el brigadier, explicó que las estructuras cuando colapsan de manera natural generan EVA (Espacios Vitales Aislados) que son triángulos que dejan vacíos que pueden significar una esperanza de vida.

¿LIMA ESTÁ PREPARADO PARA UNA SITUACIÓN SIMILAR?

Señaló que a su parecer los edificios no tendrían mucho problema, pero sí los lugares históricos y antiguos de Lima y Callao: “el 75% de casas son autoconstruidas y muchas están en zonas elevadas (cerros)”, eso puede generar colapsos, explicó. “Es bueno crecer, pero a la vez dar respaldo en seguridad. Hay que revisar varias normas, incluso el Sistema de Gestión de Riesgos”, comentó el brigadier CGBVP y vocero del equipo USAR Perú.