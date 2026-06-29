Lima Norte concentra el mayor número de ataques a transportistas por extorsiones

Las extorsiones contra el transporte público continúan afectando a empresas y conductores en Lima Norte. El caso más reciente se registró en el distrito de San Martín de Porres, donde dos sujetos que se hicieron pasar por pasajeros dispararon contra el conductor de una cúster de la empresa Nor Lima. De acuerdo con la Policía, este sería el tercer atentado contra dicha empresa.

Según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, Lima Norte registra la mayor cantidad de ataques contra el transporte público vinculados a presuntas extorsiones. Entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se reportaron 70 atentados que dejaron 41 personas fallecidas y 48 lesionadas, principalmente bajo las modalidades de intercepción y falso pasajero.

Asimismo, durante 2026 se contabilizaron 126 atentados contra el sector transporte. De acuerdo con los registros, los ataques se concentran con mayor frecuencia los miércoles y entre las 6 de la tarde y la medianoche.

REFUERZAN PATRULLAJE

Frente a este escenario, el Ministerio del Interior anunció el reforzamiento del patrullaje policial nocturno en las rutas consideradas de mayor riesgo para prevenir nuevos atentados. Algunos transportistas señalaron que la medida contribuiría a mejorar la seguridad durante sus recorridos.

No obstante, el exdirector de la Policía Nacional, general (r) Eduardo Pérez Rocha, expresó dudas sobre la capacidad operativa para incrementar el patrullaje debido a la disponibilidad de efectivos policiales. Mientras tanto, los conductores continúan realizando sus labores en las rutas con mayor incidencia de ataques, a la espera de que las acciones anunciadas contribuyan a reducir estos hechos.