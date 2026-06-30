Convocan voluntarios para apoyar acopio de ayuda humanitaria destinada a Venezuela

Tras los terremotos registrados en Venezuela, continúan las campañas de recolección de ayuda humanitaria en el Perú con el objetivo de enviar productos a las zonas afectadas. Entre los artículos que se reciben figuran víveres no perecibles, productos de primera necesidad, alimento para mascotas y ropa.

Los organizadores de la campaña informaron que actualmente requieren más voluntarios para colaborar en las labores de recepción, clasificación y organización de las donaciones. Indicaron que muchas de las personas que participaron en los primeros días de la campaña ya culminaron sus turnos, por lo que buscan reforzar el equipo de apoyo.

LABORES CONTINÚAN

Hasta el momento, alrededor de mil voluntarios han participado en las jornadas de acopio. Las labores continúan con el fin de preparar la ayuda que será enviada a las personas afectadas por los sismos.

El centro de acopio funciona en el Parque Voces por el Clima, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, donde se reciben donaciones y se coordina el trabajo de los voluntarios.