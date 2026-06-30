Peruanos evacuados relatan cómo sobrevivieron al terremoto en Venezuela

Dos ciudadanos venezolanos, hijos de padres peruanos, llegaron al Perú en un vuelo humanitario luego del terremoto que afectó a Venezuela. Ambos narraron las pérdidas materiales y personales que sufrieron a causa del desastre, mientras intentan iniciar una nueva etapa en el país.

Daniela Gómez, quien residía en Catia La Mar, una de las zonas más afectadas por el sismo, señaló que perdió su vivienda y que varios de sus amigos fallecieron durante la emergencia. Además, indicó que logró rescatar únicamente algunas de sus pertenencias, incluido su pasaporte, pero enfrenta dificultades para regularizar su situación migratoria debido a la pérdida de parte de su documentación.

Otro de los evacuados, Oswald William Borrero, contó que salió de su vivienda antes del terremoto y, al regresar, encontró su hogar completamente destruido. También relató que durante las horas posteriores al sismo buscó a sus familiares en medio de los daños ocasionados por el movimiento telúrico y afirmó que aún habría personas desaparecidas bajo los escombros.

PERUANOS DESAPARECIDOS

Por su parte, la Cancillería informó que ha recibido reportes de familiares sobre la desaparición de cuatro ciudadanos peruanos en Venezuela y que mantiene coordinaciones con las autoridades de ese país para determinar su paradero. En tanto, familiares de los evacuados solicitaron al Estado peruano continuar con las gestiones para facilitar el retorno de otros connacionales afectados por la emergencia.