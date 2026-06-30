Alcalde de Los Olivos: “La delincuencia ha superado la capacidad de respuesta de los municipios”

El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, advirtió que la creciente ola de delincuencia ha superado la capacidad de respuesta de los municipios, luego del nuevo ataque armado contra una tienda de ropa deportiva ubicada en la cuadra 35 de la avenida Alfredo Mendiola. El establecimiento fue baleado por segunda vez en menos de una semana, en un presunto caso de extorsión que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran a dos delincuentes llegar hasta el local, donde uno de ellos, vestido con ropa marrón y gorra, sacó un arma de fuego de su mochila y disparó varias veces contra la fachada del negocio. Tras el atentado, ambos huyeron en distintas direcciones: uno escapó caminando con aparente tranquilidad y el otro abordó una motocicleta que lo esperaba a pocos metros del lugar.

Como consecuencia del ataque, el vigilante Micky Pulido Rupay, de 44 años y sin antecedentes policiales, resultó herido. Al día siguiente, el establecimiento permaneció cerrado, mientras comerciantes y vecinos manifestaron su preocupación por la inseguridad que afecta a la zona. Además, recordaron que el mismo negocio ya había sido blanco de un atentado con una granada en mayo de 2025.

INVESTIGAN ATENTADO

Frente a este nuevo hecho de violencia, Felipe Castillo sostuvo que la avenida Alfredo Mendiola es uno de los principales ejes comerciales de Lima Norte y que proteger a los empresarios requiere una acción coordinada del Estado. Por su parte, la Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables, aunque hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por parte de los propietarios del establecimiento.