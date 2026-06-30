¡Última revisión! JNE evaluará todos los fallos de los JEE antes de proclamar resultados

Una de las funciones previas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes de la proclamación oficial de resultados es la revisión de las actas emitidas por los Jurados Electorales Especiales.

Asimismo, son 60 Jurados Electorales Especiales los que representan a distintas circunscripciones del país, y cada uno de ellos emite sus propias actas de proclamación correspondientes a los diferentes sectores del territorio nacional.

Esta revisión tiene previsto culminar antes de finalizar la presente semana y, según lo establecido, no debería afectar el cronograma de proclamación de la nueva presidenta del Perú.

REVISIÓN NECESARIA

Según José Tello, presidente del Instituto Aklla Perú, este procedimiento suele adoptarse como una medida de precaución con el fin de evitar cualquier tipo de error durante la proclamación oficial de los resultados. “Lo que tenemos por delante es una precaución por el Jurado Nacional de Elecciones para hacer una revisión y evitar cualquier pedido de nulidad malicioso y proceder a la proclamación”, indicó.