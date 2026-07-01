Joven narra cómo sobrevivió a los terremotos en Venezuela

Un joven conversó con 24 Horas Mediodía sobre cómo logró sobrevivir a los terremotos en Venezuela. Williams Borrero fue repatriado por la Autoridad Nacional y hoy se encuentra como voluntario en Surco.

“Hice mi día normal, se celebraba el día de San Juan así que un amigo me invitó”, comentó Williams, “Yo nunca había asistido, así que gracias a Dios y a San Juan que si no hubiese salido me habría quedado en la casa”, añadió.

Explicó que vivía en el quinto piso de un edificio y por el aire acondicionado debían tener todo cerrado: “por eso varios de mis vecinos no pudieron salir”, finalizó.

Williams llegó en un vuelo humanitario al país porque es mitad peruano y mitad venezolano. La Fuerza Aérea del Perú fueron quienes lo trajeron al país, luego de dejar insumos en Venezuela: “lo que tenía encima era la cedula de identidad venezolana y el DNI, y gracias al ministro Ricardo Sánchez que me ayudó y pude montarme en el avión”, señaló.

Ahora está en Perú viviendo con su madre, sin embargo, en Venezuela quedan su padre, su hermanita de seis meses, sus tías, su abuela, su mejor amiga y su gatita que aún no la encuentra. Confesó que irse de Venezuela fue una decisión difícil, pero siente que desde aquí puede ayudar más que estando allá.

SE NECESITAN MÁS VOLUNTARIOS

Gracias al apoyo de los peruanos se ha logrado acumular varias donaciones, sin embargo, se necesitan más voluntarios para ayudar a clasificar todo lo que está llegando que suma cerca de 80 toneladas.