PNP defiende intervención contra banda "Fortuna 2026" tras cuestionamientos del Ministerio Público

La Policía Nacional del Perú (PNP) defendió el procedimiento realizado durante la intervención a cinco presuntos integrantes de la banda denominada "Fortuna 2026", luego de que el Ministerio Público señalara presuntas deficiencias en las diligencias que derivaron en la posterior liberación de los investigados.

De acuerdo con la investigación policial, la presunta organización criminal robaba teléfonos celulares para acceder a la información almacenada en los dispositivos y, haciéndose pasar por las víctimas, solicitaba préstamos de dinero a sus contactos. El jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo, indicó que el objetivo de la banda era obtener información personal para posteriormente cometer actos de extorsión y afectar psicológicamente a los agraviados.

Tras la difusión de un comunicado del Ministerio Público en el que se cuestiona el desarrollo de las diligencias, Revoredo rechazó que la Policía haya incumplido procedimientos relacionados con la cadena de custodia de los equipos incautados, como el lacrado de los celulares. Asimismo, sostuvo que la intervención se realizó conforme a ley y aseguró que existen víctimas plenamente identificadas.

FISCALÍA RESPONDE

Por su parte, el Cuarto Despacho de la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Lima Cercado reafirmó que la documentación remitida por la Policía fue entregada de manera tardía e incompleta. La Fiscalía informó que no brindaría declaraciones sobre el caso debido a la carga laboral de los fiscales a cargo. Entretanto, la PNP señaló que continuará con las investigaciones para identificar y detener a los presuntos responsables de estos hechos.