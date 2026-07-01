Lurín: caen “Los Injertos del Sur” con armamento de guerra

Un operativo de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri permitió la captura de dos presuntos integrantes de la organización criminal "Los Injertos del Sur" en una vivienda del distrito de Lurín. Durante la intervención, los agentes encontraron un importante arsenal de guerra que, según las primeras investigaciones, habría sido utilizado para cometer actos de extorsión contra transportistas de Lima Sur.

Los detenidos, identificados con los alias de "Chueco" y "Chana", fueron intervenidos dentro del inmueble donde se incautaron una pistola Glock, una mini Uzi, cacerinas abastecidas, un adaptador que convierte una pistola en un arma de mayor alcance, además de más de S/2.600 en efectivo, máscaras de la Santa Muerte y otros elementos vinculados a actividades delictivas. Uno de los intervenidos afirmó que solo estaba guardando el armamento por encargo de un sujeto conocido como "Lengua", hermano de alias "Achorado".

El jefe de la División Antiextorsiones, coronel Holger Obando, informó que las detenciones fueron el resultado de una investigación iniciada tras las denuncias de varias víctimas, entre ellas una empresa de transporte público que venía siendo amenazada con ataques armados si no entregaba fuertes sumas de dinero. Asimismo, indicó que los propios intervenidos habrían reconocido que las armas y municiones estaban relacionadas con actividades de extorsión.

DECOMISARON CELULARES

Durante el allanamiento también se decomisó una docena de teléfonos celulares, algunos de ellos dañados aparentemente con la intención de eliminar evidencia. Sin embargo, la Policía informó que equipos especializados realizarán pericias para recuperar la información almacenada, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros integrantes de la presunta organización criminal y determinar su participación en diversos hechos extorsivos registrados en Lima Sur.