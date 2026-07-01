SJL: conductor atropella a transeúntes y se da a la fuga

Momentos de tensión se vivieron en San Juan de Lurigancho cuando un conductor protagonizó una peligrosa fuga que dejó como saldo a un motociclista y un ciclista atropellados. El incidente, registrado por cámaras de seguridad, ocurrió en la cuadra 2 de la avenida Tusilagos y es investigado por la Policía Nacional.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, fue intervenido inicialmente por efectivos policiales. Sin embargo, lejos de acatar la orden de detenerse, aceleró su vehículo y continuó su marcha, poniendo en riesgo a peatones y otros usuarios de la vía.

Durante su escape, el conductor embistió primero a un motociclista y, metros más adelante, atropelló a un ciclista antes de abandonar la escena. Las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia serán fundamentales para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

ACABÓ EN LA COMISARÍA

Tras un operativo, el sujeto fue localizado e intervenido por la Policía, siendo trasladado a la Comisaría de Caja de Agua para las diligencias de ley. Según los primeros reportes, el conductor tendría la licencia de conducir suspendida, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del caso y las posibles sanciones que enfrentará.