Muere chofer de cúster tras recibir un disparo de un policía durante intervención en SJM

Un chofer de una cúster murió tras recibir un disparo de un efectivo policial durante una intervención de tránsito en San Juan de Miraflores. Luego del impacto, perdió el control de la unidad y chocó contra una motocicleta y un automóvil.

Según la versión policial, el conductor habría cruzado la luz roja y, durante la intervención, intentó retirarse con el vehículo. El agente disparó al considerar que la unidad intentaba atropellarlo.

Tras el accidente, el conductor fue auxiliado y trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde se confirmó su fallecimiento. El vehículo transportaba entre cuatro y cinco pasajeros, quienes no resultaron heridos.

La pareja del fallecido y algunos pasajeros ofrecieron una versión distinta sobre lo ocurrido. El caso es investigado y las autoridades analizarán los testimonios y las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.