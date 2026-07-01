Capturan a alias “JJ” por caso de obrero asesinado

Un operativo de control de identidad realizado por la División de Emergencia de la Policía Nacional permitió la captura de un presunto sicario y extorsionador identificado con el alias "JJ" en San Juan de Lurigancho. La intervención se produjo en la avenida José Carlos Mariátegui, luego de que el sospechoso mostrara una actitud evasiva al advertir la presencia de agentes policiales a bordo de un bus de transporte público.

De acuerdo con la Policía, el sujeto, identificado como Kevin Flores Arcos y presunto integrante de la banda criminal "Los 52 de Huáscar", descendió apresuradamente del vehículo para evitar el control, pero fue reducido por efectivos del Escuadrón Halcones. Durante el registro personal se le encontró un revólver y municiones en su mochila, por lo que fue detenido de inmediato.

Según las investigaciones, alias "JJ" estaría implicado en el asesinato de un obrero ocurrido el 27 de mayo en San Juan de Lurigancho, además de diversos ataques vinculados a extorsiones contra boticas y empresas de transporte público. Durante la intervención, el detenido reconoció ante los agentes haber participado en un homicidio, declaración que ahora forma parte de las diligencias que desarrolla la Policía.

OPERATIVO DE CONTROL

En paralelo, la División de Emergencia ejecutó otro operativo de control de identidad en los alrededores de la estación Caja de Agua, donde logró capturar a un requisitoriado que intentó escapar de la intervención. La Policía destacó que este tipo de acciones preventivas continuarán desarrollándose en zonas de alta incidencia delictiva con el objetivo de ubicar a personas buscadas por la justicia y reforzar la seguridad ciudadana.