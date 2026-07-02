Defensor de la PNP se pronuncia sobre intervención policial en la que murió un conductor en SJM

El director general de la Defensoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), Máximo Ramírez, se pronunció sobre la intervención policial ocurrida en el distrito de San Juan de Miraflores, en la que un conductor de nacionalidad venezolana falleció tras recibir un impacto de bala y estrellar la cúster que conducía contra un automóvil particular.

El caso es investigado para determinar si el uso del arma de fuego por parte del agente se ajustó a los protocolos establecidos.En ese contexto, Ramírez explicó el procedimiento que, según sostuvo, siguió el efectivo policial durante la intervención. "Con el certificado médico legal se puede confirmar que, efectivamente, el policía fue golpeado por el conductor cuando este intentaba escapar con su vehículo", declaró.

Asimismo, señaló que, de acuerdo con la información disponible, el agente habría enfrentado una presunta agresión que puso en riesgo su vida. "Hemos visto que ha habido una violencia contra la autoridad, una tentativa de homicidio y, por ese motivo, tras agotar todos los medios disuasivos verbalizó para detener a esta persona", dijo.

SOBRE USO DE ARMA

"En esa circunstancia pudo haber muerto, entonces él hace uso de su arma en defensa de su vida. Un vehículo es letal. Esperemos que la investigación determine si la intervención policial fue correcta. Él dispara al vehículo, no a la llanta", agregó.