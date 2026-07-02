Tuneladora "Delia" culmina excavación del túnel de la Línea 2 del Metro

La tuneladora "Delia" culminó al 100 % la perforación del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima tras llegar a la estación Insurgentes (E-04), en el Callao. Con este avance, concluyó la excavación de los 27 kilómetros de la vía que conformará el primer metro subterráneo del Perú.

Desde el inicio de sus operaciones en la estación San Juan de Dios (E-19), la tuneladora excavó un total de 14,3 kilómetros de túnel y atravesó las estaciones Circunvalación, Nicolás Ayllón, 28 de Julio, Cangallo, Manco Cápac, Estación Central, Plaza Bolognesi, Parque Murillo, Tingo María, La Alborada, Elio, San Marcos, Óscar R. Benavides, Carmen de la Legua e Insurgentes. Durante este proceso se instalaron 8.412 anillos estructurales, conformados por 58.884 dovelas de concreto, que garantizan la estabilidad de la infraestructura.

VIAJES EN MENOS TIEMPO

La excavación de los 27 kilómetros de túnel se realizó mediante el método tradicional NATM y con el apoyo de las tuneladoras "Delia" y "Micaela". Una vez concluida, la Línea 2 permitirá conectar los distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y Callao en aproximadamente 45 minutos.

Como parte del avance de la obra, también se retiraron totalmente los cerramientos vehiculares en las estaciones Manco Cápac, Cangallo, Plaza Bolognesi, Óscar R. Benavides y Carmen de la Legua, mientras que en otras estaciones las restricciones fueron levantadas parcialmente. A