Grúas municipales en la mira: autos son llevados al depósito pese a fallo del Tribunal Constitucional

Una nueva denuncia vecinal vuelve a poner en debate el uso de grúas municipales en Lima. Esta vez, el caso se registró en Barranco, donde vehículos fueron remolcados al depósito municipal bajo el argumento de afectación del espacio público, pese a los cuestionamientos legales sobre este tipo de intervenciones.

Decenas de conductores denuncian que sus vehículos vienen siendo retirados por grúas vinculadas a municipalidades distritales, aun cuando el Tribunal Constitucional (TC) ha establecido límites a estas acciones cuando se aplican como infracciones de tránsito o estacionamiento. En el caso de Barranco, Panamericana fue testigo cómo una grúa municipal levantó autos de la vía pública y dejó únicamente un sticker de “retiro inmediato del vehículo”, con placa, fecha y hora de la supuesta infracción.

Durante el recorrido se identificó que varios autos fueron retirados en una zona donde, según los vecinos, no había línea amarilla ni señalización visible que prohibiera estacionar. Una de las afectadas aseguró que su vehículo fue llevado al depósito el lunes 29 de junio alrededor de las 9 de la mañana. “Me fui al depósito volando y no me daban ninguna explicación. Me decían que había que pagar para sacar el carro del depósito”, relató la vecina, quien afirmó haber pagado S/ 687.50 para recuperar su automóvil.

SENTENCIA DEL TC

El Tribunal Constitucional ha señalado que la regulación nacional de infracciones y sanciones de tránsito corresponde al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y no a las municipalidades distritales. En una sentencia sobre La Victoria, el TC declaró inconstitucionales infracciones municipales relacionadas con vehículos mal estacionados u obstaculización de vías, y advirtió el riesgo de múltiples sanciones por una misma conducta. Además, en el expediente 00002-2023-PI/TC, el TC anuló ordenanzas de varios municipios que permitían multas y uso de grúas para remolcar autos mal estacionados, al considerar que excedían sus competencias.

Pese a ello, la Municipalidad de Barranco informa en su portal institucional que su grúa municipal se encuentra en operación para retirar vehículos en zonas rígidas o que obstaculicen el tránsito, y señala que para retirar un auto del depósito se debe presentar DNI, tarjeta de propiedad y pagar las multas correspondientes. Sin embargo, los vecinos cuestionan que se utilicen normas de fiscalización del espacio público para intervenir vehículos, bajo la denominación de “bienes muebles” o “bienes materiales”.

La Gerencia de Fiscalización de Barranco defendió la aplicación de la ordenanza municipal y sostuvo que busca mantener libres los espacios públicos del distrito. Al ser consultado sobre cómo califica la norma a los vehículos, un funcionario respondió: “Son bienes muebles”. Para los denunciantes, esta interpretación sería una forma de presentar una infracción de tránsito como una falta contra el ornato o el uso del espacio público.