Capturan a presunto integrante de banda que asaltó a cambistas en Surco

Un presunto integrante de una banda dedicada al robo de cambistas fue capturado tras una persecución realizada por agentes del Serenazgo de Surco y la Policía Nacional, luego de un violento asalto ocurrido en la avenida Benavides.

De acuerdo con las autoridades, seis sujetos a bordo de tres motocicletas habrían robado un morral con más de S/ 23 mil, entre dólares, euros y moneda nacional, a una pareja de cambistas. Las cámaras de videovigilancia del municipio registraron la llegada de los sospechosos y permitieron reconstruir el recorrido previo al asalto.

La alerta fue emitida cuando dos de los implicados ingresaron en sentido contrario por la avenida Benavides, lo que dio inicio a una persecución que culminó en el puente Alipio Ponce. Durante la intervención fue detenido uno de los presuntos delincuentes y se recuperó el dinero robado.

Las autoridades informaron que el detenido fue trasladado a la comisaría de Sagitario para las investigaciones correspondientes, mientras la Policía Nacional continúa con la búsqueda de los demás integrantes de la banda.