PNP captura a presunto cabecilla de banda dedicada al asalto de tiendas Mass

La División de Robos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un hombre señalado como presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al robo a mano armada en distintas sucursales de la cadena de minimarkets tiendas Mass.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los integrantes de esta presunta banda ingresaban a los establecimientos armados, intimidaban a trabajadores y clientes, y se apoderaban del dinero recaudado en las cajas registradoras.

Asimismo, la Policía indicó que, durante los asaltos, los delincuentes retenían temporalmente a empleados y compradores para facilitar la comisión del delito y sustraer sus pertenencias.

ANTECEDENTES

El detenido fue identificado por la Policía con el alias de "Negro", de 24 años, y es investigado por su presunta participación en más de diez robos cometidos en agravio de esta cadena de minimarkets.