Alertan sobre la continuidad de estafa telefónica conocida como 'Wangiri'

La modalidad de estafa telefónica conocida como Wangiri o "llama y corta" continúa afectando a usuarios en el Perú. El método consiste en realizar llamadas desde números con códigos internacionales que se interrumpen tras pocos segundos con el objetivo de que la persona devuelva la comunicación.

Ciudadanos consultados señalaron haber recibido llamadas provenientes de números con prefijos de países como Argelia, México, Canadá, Pakistán y Senegal. Según explicaron, en la mayoría de los casos optan por no contestar ni devolver la llamada ante la sospecha de que se trate de un intento de fraude.

¿CÓMO FUNCIONA?

El experto en derecho digital Erick Iriarte explicó que esta modalidad busca que la víctima devuelva la llamada a números con tarifas especiales o que, mediante el contacto posterior, los delincuentes obtengan información personal que podría ser utilizada para otros delitos, como la suplantación de identidad. Agregó que estas operaciones pueden ser ejecutadas por organizaciones del extranjero o por personas que operan desde el país utilizando bases de datos obtenidas de manera irregular.

El especialista señaló que la prevención es una de las principales herramientas para reducir este tipo de estafas y destacó la importancia de fortalecer la cultura de ciberseguridad entre los usuarios. Asimismo, recomendó evitar responder o devolver llamadas de números desconocidos con prefijos internacionales cuando no exista una razón para esperar una comunicación desde el extranjero.