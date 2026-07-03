Conductor de empresa Emmanuel permanece en UCI tras ataque a balazos por presunta extorsión

El conductor de la empresa de transportes interprovincial Emmanuel permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Cayetano Heredia, luego de resultar herido durante un ataque a balazos cuando se dirigía al terminal Plaza Norte.

De acuerdo con el director del hospital, el paciente recibió dos impactos de bala. Uno de los proyectiles continúa alojado en el abdomen, mientras que el otro fue extraído tras una cirugía de emergencia en la que se detectó una lesión de consideración en el colon.

El médico informó que el conductor se encuentra estable, aunque continúa en estado crítico y no se descarta una segunda intervención quirúrgica, la cual dependerá de su evolución en los próximos días.

El ataque ocurre en medio de una serie de presuntos hechos de extorsión contra la empresa de transportes Emmanuel, que anunció el cierre de su oficina en Independencia. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.