Mujer de 31 años fue asesinada tras salir de su vivienda en Ate

Una mujer identificada como Laura Weller, de 31 años, fue asesinada la noche del último miércoles en el distrito de Ate, luego de ser atacada con un arma blanca cuando caminaba a menos de una cuadra de su vivienda, ubicada en la avenida 3 de Diciembre. Según sus familiares, la joven había salido para entregar una computadora que llevaba en una caja de plástico.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un sujeto la interceptó en la vía pública y le provocó un profundo corte en el cuello. Vecinos que presenciaron el hecho intentaron auxiliarla y dieron aviso a las autoridades; sin embargo, pese a ser trasladada al Hospital de Ate, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Las cámaras de seguridad de la zona solo registraron a la víctima tendida en el pavimento, debido a que el ataque ocurrió fuera del alcance de los equipos. Un testigo señaló que el presunto agresor escapó del lugar y que, aparentemente, huyó en una bicicleta. Hasta el momento, la Policía no ha logrado ubicarlo.

Mientras continúan las diligencias para esclarecer el crimen, la familia pidió apoyo para acceder al contenido del teléfono celular de la víctima, al considerar que podría contener información clave para la investigación. Asimismo, indicaron que desconocen si Laura mantenía alguna relación sentimental o con quién iba a reunirse antes del ataque.