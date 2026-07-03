Jackson Mora permanecerá siete días detenido por presunto fraude de S/10 millones en Pueblo Nuevo

El empresario Jackson Mora permanecerá siete días detenido de manera preliminar mientras es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, fraude informático y organización criminal. Según la Policía, integra la presunta banda criminal "Los Arquitectos del Fraude", investigada por el intento de apropiarse de cerca de S/10 millones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

Las investigaciones señalan que el alcalde William Sánchez sostuvo reuniones con personas que se presentaron como asesores de una congresista en una oficina ubicada en Surco. De acuerdo con la hipótesis policial, utilizando el DNI y la firma del burgomaestre se habría cambiado la titularidad de las cuentas municipales para iniciar transferencias irregulares hacia una empresa.

Según la orden de detención, Jackson Mora fue intervenido en un supermercado de Miraflores junto a su hermana y otras personas cuando acudían a comprar cheques de gerencia. El coronel Freddy Delgado, jefe de la División de Investigación de Estafas, indicó que el alcalde declaró no haber mantenido relación contractual con la empresa de los hermanos Mora.

La Policía informó que logró congelar aproximadamente S/8 millones de las transferencias investigadas, mientras continúan las diligencias para determinar el grado de participación de los detenidos y esclarecer el presunto fraude.