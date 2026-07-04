Cae alias “Resorte”: es acusado de quemar vivo a hombre en Puente Piedra

La División de Investigación de Homicidios de la Dirincri capturó a alias "Resorte", investigado por el asesinato de Carlos Pérez Chiquián, ocurrido en diciembre del año pasado en el distrito de Puente Piedra. La ubicación del presunto homicida fue posible gracias al análisis de imágenes de videovigilancia obtenidas en una farmacia y otros inmuebles de El Tambo, en Huancayo, además del seguimiento de sus movimientos financieros.

Según informó el mayor Raúl Cárdenas, las pesquisas permitieron detectar operaciones bancarias realizadas por el investigado en un agente del BCP en Huancayo. Posteriormente, los agentes se trasladaron hasta el distrito de Alis, en la provincia de Yauyos, donde comprobaron que el sujeto había recogido una encomienda utilizando el nombre de otra persona. De esta manera, se logró establecer su paradero luego de casi siete meses de permanecer oculto y cambiar constantemente de teléfonos celulares para evitar ser localizado.

Las investigaciones señalan que el crimen ocurrió la noche del 17 de diciembre, cuando el ahora detenido encontró a su pareja, una menor de edad, junto a Carlos Pérez Chiquián dentro de su vivienda. En medio de un ataque de celos, ambos protagonizaron una discusión y, según la Policía, el acusado tomó una botella con gasolina, roció a la víctima y le prendió fuego. Como consecuencia, el hombre sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 53 % de su cuerpo y falleció horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

TRASLADADO A LA DIRINCRI

Al momento de la intervención, alias "Resorte" reconoció ante los agentes que se encontraba escondido para evitar ser capturado. Tras su detención fue trasladado a la sede de la Dirincri en Lima para continuar con las investigaciones. La Policía informó además que el investigado registra antecedentes por resistencia a la autoridad y delitos contra la libertad sexual, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente el caso.