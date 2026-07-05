Chofer de camión murió tras despiste y volcadura en la Vía de Evitamiento

Un conductor de camión perdió la vida tras sufrir un despiste y posterior volcadura en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Caja de Agua. La víctima fue identificada como Wilver Sánchez Almanza, quien conducía un vehículo de carga pesada cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control de la unidad.

Según información preliminar de la Policía y del personal de Lima Expresa, el chofer no habría llevado puesto el cinturón de seguridad, por lo que salió expulsado de la cabina durante el accidente y terminó siendo aplastado por el propio camión.

La unidad transportaba parquet y autopartes, parte de las cuales quedaron esparcidas sobre la vía tras el impacto. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y una grúa para realizar el levantamiento del vehículo e iniciar las diligencias correspondientes.

El accidente provocó una fuerte congestión vehicular en la Vía de Evitamiento, con largas filas de vehículos que se extendieron desde el puente Caja de Agua hasta las inmediaciones de Puente Nuevo, mientras continuaban los trabajos de las autoridades.