Mujer que llegó de España murió atropellada por cúster en Los Olivos: conductor se dio a la fuga

Una mujer de 52 años perdió la vida luego de ser atropellada por una cúster en la cuadra 11 de la avenida Carlos Izaguirre, en el distrito de Los Olivos. La víctima, identificada como Giovanna Sonia Rodríguez Loa, había llegado desde España para visitar a su familia cuando fue embestida por el vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga tras el fatal accidente.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la cúster de placa AOE-760 habría circulado a excesiva velocidad y perdió el control, invadiendo la zona peatonal donde se encontraba la mujer. Tras arrollarla por la espalda, la unidad continuó su recorrido e impactó contra un automóvil de placa B5I-015 y una camioneta de placa F5L-644, provocando momentos de pánico entre los transeúntes.

Las cámaras de videovigilancia registraron el preciso instante en que el vehículo se desvía de su carril, atropella a la víctima y termina chocando contra los otros automóviles. Hasta el lugar acudieron unidades del Cuerpo General de Bomberos y personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), quienes intentaron auxiliar a la mujer, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Tras el accidente, el conductor escapó antes de la llegada de la Policía Nacional del Perú, que ya inició las investigaciones para identificar y capturar al responsable. Los familiares de la víctima exigieron justicia, mientras las autoridades analizan las imágenes de seguridad y no descartan que el exceso de velocidad haya sido un factor determinante en este trágico siniestro.