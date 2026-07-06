Exintegrante del GEIN alerta que marchas podrían complicar el inicio del nuevo gobierno

El exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), José Luis Gil, se pronunció sobre las nuevas convocatorias a movilizaciones tras la proclamación de Keiko Fujimori como nueva presidenta del Perú. Según advirtió, detrás de estas protestas existiría una estrategia política de sectores radicales que buscan generar conflictividad social.

En entrevista con 24 Horas Mediodía, el exintegrante del GEIN sostuvo que estas acciones de protesta convocadas por Roberto Sánchez responderían a un plan de presión desde las calles para desconocer al nuevo gobierno de Keiko Fujimori. “Esto demuestra que los planes de la izquierda radical continúan”, afirmó.

Gil señaló que, desde su perspectiva, organizaciones como Movadef y Fenatep no deben ser descritas solo como agrupaciones con vínculos políticos, sino como parte de una estructura mayor. “Ya es un error decir que están vinculados políticamente, no son parte de la organización y asumo la absoluta responsabilidad de mencionarlo de esta forma porque quienes integran Sendero Luminoso son el Movadef y son el Fenatep”, sostuvo.

El exintegrante del GEIN explicó que la estrategia de estos grupos tendría como objetivo la captura del poder por distintas vías. Según dijo, estas pueden ser electorales, mediante violencia social y política, o a través de la guerra de guerrillas. “La captura dl poder puede ser por tres formas: vía las elecciones, vía la violencia social y política o vía la guerra de guerrillas”, expresó durante el diálogo.

En esa línea, Gil sostuvo que, al no lograr sus objetivos mediante elecciones, estos sectores continuarían impulsando conflictividad en las calles. “Continúan con las protestas, la violencia social y política, la conflictividad en general, generar conflicto social, generar contradicciones en la sociedad”, advirtió. El especialista consideró que el objetivo sería crear condiciones para dificultar la juramentación de un presidente o complicar sus primeros meses de gobierno.

PROTESTAS, SEGURIDAD Y USO DE LA FUERZA

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el papel de las fuerzas del orden frente a eventuales manifestaciones violentas. Gil remarcó que la Constitución permite la protesta pacífica, pero no el ataque contra la Policía Nacional ni contra quienes tienen la responsabilidad de restablecer el orden. “El ciudadano tiene que saber que la Constitución le dice: puedes protestar pacíficamente, puedes decirle la vela verde en voz alta y con todos los altavoces. Lo que no puedes hacer es atacar a la fuerza de seguridad”, indicó.

Gil también defendió que la Policía Nacional actúe dentro del marco constitucional cuando debe restablecer el orden público. “La Policía Nacional no hace actos de violencia, restablece el orden”, señaló. Para el exintegrante del GEIN, es necesario diferenciar entre el uso legal de la fuerza por parte del Estado y la violencia ejercida por manifestantes que desafían a la autoridad.