Vecinos de Chosica refuerzan viviendas ante riesgo por el Fenómeno El Niño 2027

Los vecinos de la zona de California, en Chosica, expresaron su preocupación por la llegada del Fenómeno El Niño 2027 y el riesgo de huaicos e inundaciones debido al incremento del caudal del río Rímac.

Ante esta situación, varias familias han colocado sacos de arena, piedras y muros de contención alrededor de sus viviendas para reducir el impacto de un eventual desborde y proteger sus hogares.

Los residentes señalaron que permanecen en alerta y esperan que las autoridades ejecuten obras de prevención, considerando que el Gobierno ya declaró el estado de emergencia en diversos sectores de la capital.

Mientras el caudal del río permanece estable, los pobladores sostienen que la llegada de lluvias intensas podría agravar el panorama y afectar nuevamente a las familias asentadas en las zonas más vulnerables.