Municipalidad de Lima aplicará multas por no izar correctamente la bandera en Fiestas Patrias

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que será obligatorio izar la bandera nacional en los predios del Cercado de Lima y del Centro Histórico durante las celebraciones por Fiestas Patrias. La disposición entrará en vigencia del 15 al 31 de julio.

La comuna precisó que los inmuebles ubicados en el Centro Histórico que incumplan la norma serán sancionados con una multa de S/1.375, mientras que en el resto del Cercado de Lima la infracción será de S/550.

Asimismo, la ordenanza establece que la bandera debe colocarse en la parte superior central de la fachada, sobre un mástil y en buen estado de conservación. También se prohíbe exhibir banderas deterioradas, descoloridas o sucias.

Además, el uso ofensivo o la alteración de los símbolos patrios será sancionado con una multa de S/5.500. En otros distritos, como Miraflores, las sanciones dependerán de las ordenanzas emitidas por cada municipalidad.