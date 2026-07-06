Policía en retiro lucha por su vida tras ser baleado en San Martín de Porres

Un efectivo de la Policía Nacional en situación de retiro permanece en estado crítico luego de ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones del colegio 2026 de San Diego, en el distrito de San Martín de Porres. La víctima recibió impactos de bala en la cabeza y fue auxiliada por personal de emergencia.

Tras el atentado, el exagente fue trasladado de urgencia al Hospital Cayetano Heredia y, debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Central de la Policía Nacional, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado.

Efectivos de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables. Los peritos vienen recopilando evidencias y revisando imágenes de cámaras de seguridad de la zona que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

El atentado ha generado preocupación entre los vecinos de San Martín de Porres, quienes solicitaron a las autoridades reforzar la seguridad y aumentar el patrullaje en el sector para prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar la tranquilidad de los residentes.