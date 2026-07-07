Salón de belleza fue atacado a balazos en San Martín de Porres

Un salón de belleza ubicado en la cuadra 12 de la avenida Los Alisos, en San Martín de Porres, fue atacado a balazos por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Según las primeras diligencias, los atacantes realizaron ocho disparos contra el inmueble.

De acuerdo con vecinos, el negocio funcionó inicialmente en el primer piso del edificio, pero luego fue trasladado al segundo nivel. Indicaron que el cambio se habría producido tras una presunta amenaza extorsiva con un explosivo dejada en la parte baja del local hace aproximadamente un año.

Pese a ello, el establecimiento continuó operando y, según se informó, atendía únicamente con citas como medida de seguridad. Parte de los propietarios también habría salido del país.

Peritos de Criminalística recogieron los casquillos de bala en la escena, mientras que agentes de la Depincri de Los Olivos llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades investigan el móvil del ataque y buscan determinar si el hecho está relacionado con las amenazas denunciadas anteriormente.