Extorsión al transporte: Gobierno anuncia medidas contra bandas criminales y cobros ilegales

Conductores de la empresa Translima denunciaron que continúan siendo víctimas de extorsiones y amenazas por parte de organizaciones criminales. Según señalaron, algunos trabajadores pagan hasta 55 soles diarios a cuatro bandas, entre ellas el Tren de Aragua y otras agrupaciones delictivas.

Los transportistas afirmaron que los ataques persisten pese al resguardo policial que reciben en algunos tramos de sus rutas. Además, denunciaron que en ocasiones los extorsionadores han exigido pagos adicionales, como supuestas gratificaciones, incrementando el temor entre los trabajadores del sector.

Ante esta situación, el exviceministro del Interior Julio Corcuera señaló que una de las principales estrategias para combatir la criminalidad es debilitar la capacidad económica de estas organizaciones, siguiendo la ruta del dinero ilícito y evitando que continúen financiando sicarios, armas y otras actividades delictivas.

Por su parte, la Policía informó que reforzará el acompañamiento a las unidades de transporte y realizará investigaciones para determinar el destino de los pagos realizados. El general Manuel Lozada indicó que se continuará con la desarticulación de bandas dedicadas a la extorsión y con acciones para garantizar rutas más seguras.