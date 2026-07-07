Puente Piedra: caen extorsionadores por disparar contra vivienda de comerciante

Los sujetos, identificados con los alias de “Piraña” y “Tuchi”, exigían S/ 100 mil a su víctima y fueron detenidos cuando se desplazaban en la misma cúster utilizada durante el ataque.

Dos presuntos integrantes de una organización dedicada a la extorsión fueron capturados por agentes de la Comisaría de Puente Piedra, luego de ser acusados de disparar contra la vivienda de una comerciante en el sector de Zapallal. Según la Policía, los delincuentes enviaban mensajes amenazantes desde un número telefónico con código de México, exigiendo el pago de S/ 100 mil a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.

El jefe de la Región Policial Lima, general Jorge Luis Castillo, informó que la denuncia fue presentada el pasado 26 de junio, luego de que la comerciante recibiera amenazas extorsivas. Tras bloquear el número desde el cual era intimidada, los delincuentes respondieron atacando a balazos el inmueble durante la madrugada. Como parte de las investigaciones, los agentes encontraron en los celulares de los detenidos un video donde ellos mismos se grabaron mientras ejecutaban el atentado.

Las diligencias policiales permitieron identificar una cúster blanca utilizada durante el ataque gracias a imágenes de cámaras de seguridad y otras evidencias recogidas en la escena. El vehículo fue intervenido en la avenida Hiroshima, en Ventanilla, donde los sospechosos fueron capturados cuando aún se desplazaban a bordo de la unidad.

AMBOS PERMANECEN DETENIDOS

Los detenidos, conocidos con los alias de “Piraña” y “Tuchi”, ambos menores de 22 años, tenían en su poder un arma de fuego que sería la utilizada en el atentado. Además, presentan antecedentes policiales y los investigadores analizan los tatuajes que portan, debido a que podrían estar vinculados a una organización criminal. Ambos permanecen detenidos en la Comisaría de Puente Piedra mientras continúan las investigaciones.