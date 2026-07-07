Comas: desarticulan organización criminal y descubren armas enterradas en corral

La captura de alias “Nero” permitió ubicar armas de fuego ocultas en Collique y detener a otros tres presuntos integrantes de una organización vinculada al sicariato y la extorsión.

La División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional desarticuló a una presunta organización criminal dedicada al sicariato y la extorsión tras la captura de cuatro de sus presuntos integrantes. Durante los operativos, los agentes hallaron dos armas de fuego enterradas en un corral, entre ambientes inhabitables de una quinta ubicada en Collique, distrito de Comas. Se trata de una pistola Taurus, otra marca Canik y una cacerina abastecida con municiones calibre 9 milímetros, armamento que habría sido utilizado en diversos hechos delictivos.

Las investigaciones se iniciaron con la intervención de alias “Nero”, un ciudadano venezolano de 21 años, detenido en la avenida Chimpu Ocllo y señalado como el presunto responsable del homicidio de un joven de 19 años ocurrido recientemente en Comas. De acuerdo con la Policía, al momento de su captura se le incautó un arma de fuego y el investigado habría reconocido su participación en el crimen. Asimismo, las autoridades sostienen que fue trasladado desde San Juan de Lurigancho hasta Lima Norte para ejecutar el asesinato como parte de un denominado "service criminal".

El jefe de la División Antiextorsiones, coronel Holger Obando, explicó que las organizaciones criminales suelen contratar sicarios para cometer homicidios o ataques con armas de fuego y explosivos contra personas y propiedades. Además, indicó que las armas incautadas aparecen en imágenes registradas durante un velorio realizado el pasado 4 de junio, donde presuntos integrantes de la banda exhibían su poder de fuego mientras despedían a uno de sus compañeros, presuntamente vinculado a una barra de fútbol.

CAYERON OTROS TRES INTEGRANTES

Tras la primera intervención, la Policía capturó a otros tres presuntos miembros de la organización, identificados con los alias de "El Bebé", "La Baby" y "Nonome". En el inmueble donde fueron intervenidos se encontraron las armas enterradas, evidencia que fortalecería las investigaciones por homicidio y extorsión. La Policía informó que las diligencias continúan para identificar a otros involucrados y determinar la participación de la organización en nuevos hechos criminales registrados en Lima Norte.