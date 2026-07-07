Las emergencias que EsSalud tarda horas en atender

Las dificultades para acceder a una atención médica oportuna continúan afectando a miles de asegurados de EsSalud. En el Hospital II Vitarte, Mariluz denunció que esperó más de cuatro horas en el área de Emergencia para que su hijo de 16 años, quien sufrió una caída desde un tercer piso y presentaba intensos dolores y vómitos, fuera evaluado por un médico. La mujer cuestionó la demora en la atención pese a la gravedad del estado de salud del menor.

Los problemas también se reflejan en la falta de citas con especialistas. Rosa, paciente con artrosis, aseguró que espera desde mayo una consulta en Traumatología en el Hospital II Vitarte, pero cada vez que acude recibe la misma respuesta: "no hay citas". Una situación similar enfrenta Belit, paciente con diabetes, quien indicó que en el Hospital Jorge Voto Bernales solo recibe controles, análisis y medicamentos cada tres meses, pese a las complicaciones que presenta por su enfermedad.

Especialistas en salud pública señalaron que estos casos evidencian una crisis estructural en el sistema sanitario. Marco Almerí sostuvo que, además de la escasez de citas, cirugías y procedimientos, existe un creciente descontento entre los pacientes debido a los constantes retrasos en la atención. Por su parte, Omar Neyra afirmó que los problemas del sector no pueden resolverse con medidas aisladas, sino mediante una reforma integral que permita fortalecer la gestión de los servicios de salud.

REESTRUCTURACIÓN DE ESSALUD

Los expertos coincidieron en que el próximo gobierno tendrá el desafío de impulsar una transformación profunda de EsSalud, priorizando al paciente, modernizando el sistema de citas, acelerando los procesos de adquisición de medicamentos y fortaleciendo la atención médica. Mientras tanto, miles de asegurados continúan recorriendo hospitales en busca de una consulta o un tratamiento, enfrentando largas esperas que ponen en riesgo su salud y calidad de vida.