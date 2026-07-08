¡Atención, conductores! Comenzarán a multar a vehículos eléctricos que transiten por ciclovías

Luego de conocerse que algunos vehículos eléctricos tendrán prohibido transitar por las ciclovías de la capital, los conductores deberán prestar atención a los operativos que realizarán los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). A partir del 2 de agosto, quienes usen indebidamente estas vías podrían recibir multas que superarían los S/500.

En medio de esta situación, el gerente de Asuntos Técnicos Regulatorios de la Asociación Automotriz del Perú, Elliot Tarazona, brindó detalles en 24 Horas Mediodía sobre las sanciones que podrían recibir los conductores infractores.

“La primera sanción que correspondería es por circular por la ciclovía. La infracción es la G32, que equivale al 10 % de la UIT, cuyo valor es S/550. Circular sin placa de rodaje equivale al 12 % de la UIT, es decir, S/670; y circular sin SOAT implica el mismo monto”, comentó.

Además, Tarazona hizo un llamado a los conductores de estas unidades a no arriesgarse a manejar sin brevete, ya que podrían ser sancionados con una infracción grave que superaría los S/2000. “El monto más alto es por conducir sin licencia. Esta falta equivale al 50 % de una UIT, es decir, S/2750”, precisó.

¿Qué soluciones están proponiendo?

Con el propósito de brindar una solución a los conductores de vehículos eléctricos, Elliot Tarazona comentó que la Asociación Automotriz del Perú ha presentado una propuesta a las entidades involucradas en el sistema de transporte de la capital, por lo que esperan tener una respuesta en los próximos días.

“Hemos propuesto, como gremio automotor, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la implementación de un proceso general extraordinario para que estos vehículos puedan regularizar su situación, ser inmatriculados, contar con placa de rodaje, SOAT y que sus conductores tengan licencia de conducir. El MTC, en coordinación con la Sunat, está evaluando la situación”, comentó.

Recomendaciones para tener en cuenta

De acuerdo con la información compartida por Tarazona, los conductores que podrían ser multados son aquellos cuyas unidades superen el límite de velocidad permitido para circular por ciclovías. “El reglamento establece que, si un vehículo automotor supera los 25 km/h, debe contar con placa de rodaje, seguro y el conductor debe tener una licencia de conducir”, señaló.