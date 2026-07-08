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08/07/2026

Contraloría alerta déficit presupuestal en puente Santa Rosa, acceso al Jorge Chávez

La Contraloría advirtió riesgos presupuestales en la obra del puente Santa Rosa, pese a que el MTC asegura que continuará sin inconvenientes.



La Contraloría advirtió un posible déficit presupuestal en la construcción del puente Santa Rosa, obra que será el acceso definitivo al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Según el informe, el saldo disponible sería insuficiente para cubrir los trabajos previstos hasta diciembre de 2026.

La alerta también advierte sobre posibles sobrecostos, arbitrajes y nuevos retrasos en la ejecución del proyecto, valorizado en más de 171 millones de dólares.

Frente a ello, el ministro de Transportes y Comunicaciones aseguró que el presupuesto para el puente está garantizado y descartó problemas de financiamiento para culminar la obra.

Actualmente, los trabajos se encuentran en la etapa de excavación de pilotes que servirán como base para la estructura definitiva, mientras continúan los desvíos y la congestión vehicular en la zona.


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