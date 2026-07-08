RENIEC cuestiona retraso en renovación de DNI y advierte falta de prioridad del Gobierno

El retraso en la asignación de presupuesto para el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) genera cuestionamientos por la posible afectación en los procesos vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI).

Se cuestionó que los recursos destinados a una entidad clave para la identificación de los ciudadanos no hayan sido atendidos con la prioridad necesaria durante los últimos meses.

Asimismo, se señaló que la próxima gestión de gobierno deberá evaluar esta situación y garantizar el presupuesto necesario para que RENIEC continúe con sus funciones.

Finalmente, se destacó la importancia de fortalecer los servicios de identificación ciudadana, debido a su relevancia para diversos trámites y servicios públicos.