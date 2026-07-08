Gremios de transporte proponen dejar petróleo para utilizar GNV

Los gremios del transporte público anunciaron que presentarán al nuevo Gobierno una propuesta integral para modernizar el servicio de transporte urbano. Las iniciativas fueron expuestas durante el Encuentro para la Modernización y Gestión de Flota en el Transporte Urbano, donde representantes del sector plantearon una serie de reformas orientadas a mejorar la calidad del servicio y reducir la inseguridad.

Entre las principales propuestas figura el reemplazo progresivo del diésel por gas natural vehicular (GNV), con el objetivo de disminuir la dependencia de combustibles importados y aprovechar las reservas nacionales. Asimismo, los transportistas plantean eliminar el pago en efectivo para implementar un sistema de recaudo electrónico, similar al utilizado en el Metropolitano y los corredores complementarios.

Las iniciativas generaron opiniones divididas entre los conductores. Mientras algunos consideraron positiva la implementación del pago electrónico, otros advirtieron que migrar al GNV demandará una fuerte inversión para adaptar las unidades, un costo que muchas empresas aseguran no están en condiciones de asumir. También señalaron que será necesario acostumbrar a los pasajeros al uso de tarjetas para el pago del pasaje.

SOLICITARÁN CRÉDITO SUPLEMENTARIO

Los gremios también solicitarán al Ejecutivo un crédito suplementario que permita renovar las flotas más antiguas y afrontar la situación de unidades con elevadas multas. Además, advirtieron que hasta el 70 % de los vehículos que circulan por las principales avenidas metropolitanas serían informales, una situación que, según sostienen, incrementa la inseguridad y dificulta la modernización del transporte público.