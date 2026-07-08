Investigan a tres policías por presunto secuestro con fines de extorsión en el Rímac

Tres efectivos de la Policía Nacional son investigados por su presunta participación en un secuestro con fines de extorsión y por integrar una banda criminal en el distrito del Rímac. Cámaras de seguridad registraron parte de los hechos ocurridos durante la intervención.

De acuerdo con la investigación, la víctima habría sido contactada por una persona conocida de su barrio para salir de su vivienda y, posteriormente, fue interceptada por los presuntos implicados, quienes exigían el pago de dinero a cambio de su liberación.

La División de Investigación de Secuestros y Extorsiones intervino tras recibir la denuncia y logró rescatar al agraviado. Asimismo, uno de los suboficiales investigados habría confesado su participación en el delito.

La Inspectoría General de la Policía Nacional inició un procedimiento administrativo disciplinario y dispuso la suspensión temporal de los tres agentes, quienes permanecen con detención preliminar mientras continúan las investigaciones.