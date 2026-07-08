Los Olivos: capturan a sujetos que asaltaron a padre con su pequeño hijo

La Policía Nacional detuvo a dos delincuentes que tenían armas de fuego y droga en su poder. Los sujetos también estarían vinculados a un homicidio ocurrido en abril.

Agentes de la División de Robos de la Dirincri capturaron a dos sujetos presuntamente implicados en un intento de robo contra un padre de familia que se trasladaba en una motocicleta junto a su pequeño hijo en el distrito de Los Olivos. Los intervenidos formarían parte de la organización criminal denominada “El Clan del M”.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, donde se observa cómo los delincuentes se acercan a la víctima y, con armas de fuego en mano, intentan despojarlo de su vehículo menor. Sin embargo, pese a la amenaza, los sujetos no lograron concretar el robo y huyeron del lugar.

Durante el operativo policial, los agentes encontraron en poder de los detenidos armas de fuego y sustancias ilícitas. Según las investigaciones preliminares, ambos individuos estarían involucrados en un homicidio ocurrido en abril, presuntamente relacionado con una disputa por el control de la venta de droga en la zona norte de Lima.

BAJO CUSTODIA POLICIAL

Los dos sospechosos permanecen bajo custodia policial mientras continúan las diligencias para determinar su responsabilidad en los delitos que se les atribuyen. Las autoridades policiales y fiscales vienen recopilando pruebas y testimonios para esclarecer su participación en otros hechos criminales registrados en la zona.