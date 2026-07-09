Surco: A balazos roban lingotes de oro y dejan un herido en la avenida El Derby

En la bajada de la avenida El Derby, con salida hacia la Panamericana Sur, en el distrito de Santiago de Surco, se desató una intensa balacera en horas de la mañana de este jueves.

La balacera y secuestro por el robo de lingotes de oro, habría dejado un conductor herido de bala, un hombre secuestrado y el hurto de una mochila que, según información inicial, contenía la valiosa carga.

El hecho ocurrió a las 5:30 de la mañana, cuando un automóvil se dirigía hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Los ocupantes llevaban consigo una mochila que contenía los lingotes de oro.

Según información policial, cinco delincuentes descendieron de otro vehículo y abrieron fuego contra el auto dejando en la escena numerosos casquillos de bala producto del ataque.

Se desconoce la cantidad de oro robado

Los agentes de la PNP también señalaron que, se desconoce la cantidad de oro que transportaban ni a quién pertenecía la valiosa carga, ahora continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque.

Cabe señalar que, producto de la balacera el conductor de la unidad atacada, identificado como César Augusto Espinoza Hernández, de 46 años, recibió un impacto de bala en el brazo derecho.