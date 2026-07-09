Indecopi investiga a Innova Schools: colegio podría recibir multa de más de S/2,4 millones

Indecopi abrió una investigación contra Innova Schools para determinar si el colegio cumplió con los deberes de protección y atención establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, tras la denuncia de un presunto abuso sexual contra un alumno de 10 años en una de sus sedes de Ate.

De comprobarse una infracción, la institución educativa podría ser sancionada con una multa de hasta 450 UIT, equivalente a más de S/2,4 millones. Paralelamente, la Fiscalía continúa con las investigaciones del caso e identificó a siete presuntos implicados.

Según cifras de Indecopi, entre 2021 y 2025 se impusieron 647 sanciones a 226 colegios privados del país, principalmente por incumplimientos relacionados con la idoneidad del servicio educativo y otros derechos de los consumidores.

El caso se inició luego de que un grupo de padres de familia denunciara que la respuesta del colegio no habría sido la esperada tras reportar el presunto abuso. Mientras continúan las investigaciones penales, Indecopi evaluará si la institución actuó con la diligencia exigida por la normativa vigente.