Jackson Mora: Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva por presunta estafa

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el empresario Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano, y otros nueve presuntos integrantes de una organización investigada por fraude cibernético y estafa.

Según la Fiscalía, la banda denominada “Los arquitectos del fraude” habría participado en el desvío de casi S/ 10 millones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, mediante empresas y cuentas bancarias.

Mora fue detenido el pasado 2 de julio en su vivienda ubicada en San Borja y actualmente permanece bajo custodia en la sede Lima Este de la Corte Superior de Justicia. El empresario ha señalado que es inocente.

El Poder Judicial programó la audiencia para evaluar el pedido fiscal; sin embargo, tras casi una hora de espera, esta fue reprogramada para la tarde de hoy. La investigación continúa para determinar las responsabilidades del caso.