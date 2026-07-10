Cuatro policías son detenidos tras denuncia de presunto secuestro y robo en Ate

Una intervención policial en Ate es investigada por la Inspectoría General de la Policía y el Ministerio Público luego de que una joven de 23 años denunciara haber sido retenida contra su voluntad por presuntos efectivos.

Según la denuncia, alrededor de 10 policías habrían ingresado a su vivienda bajo el argumento de contar con una medida judicial. La agraviada aseguró que fue subida a un vehículo, amenazada con un arma y obligada a entregar dinero y pertenencias.

La joven afirmó que los presuntos agentes habrían sustraído cinco laptops y un iPhone, además de realizar transferencias desde su teléfono y efectuar pagos de servicios. También denunció haber sido víctima de agresiones para revelar la clave de su dispositivo.

Tras la denuncia, cuatro efectivos policiales fueron detenidos en flagrancia. La Inspectoría General confirmó que pertenecen a la División de Emergencia y el caso es investigado por un presunto delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro.