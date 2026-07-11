Sismo de magnitud 4.3 remeció Lima esta noche

Un sismo de magnitud 4.3 se registró la noche de este viernes 10 de julio de 2026, a las 11:42 p. m., según el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 60 kilómetros.

De acuerdo con la información oficial, el epicentro se ubicó a 22 kilómetros al suroeste de Lurín, en Lima, con coordenadas de latitud -12.42 y longitud -77.01. La intensidad reportada fue de grado IV en Lurín, por lo que el movimiento pudo ser percibido por la población de la zona.

Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales. Las autoridades recomiendan mantener la calma, revisar las rutas de evacuación y tener lista una mochila de emergencia ante posibles réplicas.

ALERTA NARANJA

El Senamhi anunció la alerta naranja, la cual indica un aumento de temperatura que comenzó ayer a las 00:00 horas y culminará el domingo a las 11:59 del domingo. Las regiones de la costa y sierra se verán afectadas considerablemente por este incremento de temperatura.

Ante esta situación, los expertos recomiendan hidratarse adecuadamente, sobre todo en niños pequeños y adultos mayores. No se desabrigue y no se confíe en este ligero cambio de temperatura; el invierno húmedo continuará.