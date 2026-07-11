SMP: capturan sujetos que robaban carros y luego extorsionaban a sus víctimas

En el distrito de San Martín de Porres (SMP) una cochera servía de fachada para ocultar vehículos robados y autopartes listas para la venta. Con un dron los policías seguían los movimientos de cuatro robacarros.

Todas las personas que conformaban la banda criminal fueron capturadas; el dueño del local también fue detenido, afirmó que los vehículos eran de su propiedad y que se dedicaba al negocio automotriz.

Pese a las contundentes pruebas, los cuatro detenidos señalaban que todo se trataba de una confusión y que lo encontrado eran artículos que compraban en la calle, pues se dedicaban a la venta de chatarra.

PERSECUCIÓN Y BALACERA

Tras una intensa persecución, las autoridades lograron capturar a Johan Valera, un ciudadano venezolano, de 31 años. El sujeto operaba bajo la modalidad del raqueteo en las avenidas Arequipa, Petit Thouars y Arenales.

El extranjero sería el presunto cabecilla de una banda criminal dedicada al hurto de teléfonos celulares utilizando la fachada de repartidor de delivery; con su motocicleta recorría distintos puntos del Cercado de Lima.

INCENDIO EN GRIFO

Un incendio de proporciones desató el pánico en un grifo ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre, en Arequipa. El siniestro se desató cuando dos conductores ingresaron al centro de servicio para abastecer sus vehículos.

Mientras uno de los autos era cargado con gasolina, se produjo un derrame de combustible desde el tanque y, segundos después, una chispa habría provocado una rápida combustión que dio origen a las llamas.